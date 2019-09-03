Лукашенко: "пока" не будем размещать ракеты средней и меньшей дальности

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск пока не планирует производить и размещать у себя ракеты средней и меньшей дальности.

Постсоветская республика, отметил глава государства, являлась полноправной участницей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И после прекращения действия соглашения Белоруссия намерена размещать у себя ракеты лишь в том случае, если ракеты средней и меньшей дальности других стран будут угрожать ее безопасности, заявил Лукашенко.