Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск пока не планирует производить и размещать у себя ракеты средней и меньшей дальности.
Постсоветская республика, отметил глава государства, являлась полноправной участницей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И после прекращения действия соглашения Белоруссия намерена размещать у себя ракеты лишь в том случае, если ракеты средней и меньшей дальности других стран будут угрожать ее безопасности, заявил Лукашенко.
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