Осень на всей планете будет теплее обычного

На значительной части планеты наступившая осень будет теплее, чем обычно в сентябре-ноябре, сообщили во Всемирной метеорологической организации.

ВМО также отмечает высокую вероятность существенных потеплений до начала 2020 года.

При этом метеорологи успокаивают отсутствием явления Эль-Ниньо, связанного с колебанием тихоокеанских температур и изменениями в атмосфере, что часто провоцирует ливни, наводнения или, наоборот, засуху. В этом состоянии тихоокеанская температура была с октября 2018 года до июля 2019 года, однако потом вернулась к нейтральному состоянию.

В начале августа в ВМО отметили, что 2019 год может стать частью одной из самых теплых пятилеток за время наблюдений.