Газопровод "Северный поток-2" — угроза для всей континентальной Европы.
Об этом после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой заявил глава Украины Владимир Зеленский.
"Северный поток-2" неприемлем, подчеркнул президент постсоветской республики.
Владимир Зеленский добавил, что выступает за энергетическое сотрудничество с Соединенными Штатами Америки и Польшей.
Отметим, что газопровод "Северный поток-2", который должен доставлять газ из России в Германию через Балтийское море, построен уже на 75%.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.