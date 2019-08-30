Латвия просит латышей из Британии стать постоянными жителями острова

Министерство иностранных дел Латвии призвало латышей, проживающих в Великобритании, оформить статус постоянного жителя острова.

Об этом сообщает ведущий новостной портал постсоветской республики Delfi.

МИД Латвии связывает свое предложение с последствиями жесткого Brexit — выхода Британии из Европейского союза. В Риге считают, что регистрация латышей в качестве постоянных жителей Великобритании позволит избежать серьезных проблем.

Согласно официальным данным Министерства иностранных дел Латвии, в Великобритании на сегодняшний день проживают порядка 120 тысяч латышей. Примечательно, что лишь 32 тысячи из них оформили статус постоянного жителя страны.