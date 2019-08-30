Министерство иностранных дел Латвии призвало латышей, проживающих в Великобритании, оформить статус постоянного жителя острова.
Об этом сообщает ведущий новостной портал постсоветской республики Delfi.
МИД Латвии связывает свое предложение с последствиями жесткого Brexit — выхода Британии из Европейского союза. В Риге считают, что регистрация латышей в качестве постоянных жителей Великобритании позволит избежать серьезных проблем.
Согласно официальным данным Министерства иностранных дел Латвии, в Великобритании на сегодняшний день проживают порядка 120 тысяч латышей. Примечательно, что лишь 32 тысячи из них оформили статус постоянного жителя страны.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.