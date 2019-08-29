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Обнаруженный у подсудимого том "Войны и мира" вызвал недоумение в суде

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Суд индийского города Мумбаи потребовал от активиста объяснить, зачем ему книга Льва Толстого "Война и мир", поскольку она рассказывает о "войне в другом государстве".

Как уточняет телеканал BBC, мужчина предстал перед судом, где решался вопрос о залоге. Он был арестован в августе минувшего года по делу о насилии на почве кастовых различий.

Полиция при обыске конфисковала у фигурантов этого дела книги и документы. По словам прокурора, в доме у подсудимого силовики обнаружили книги и CD-диски с антигосударственными заголовками. Судья потребовал от подсудимого объяснений. Он спросил, зачем мужчине диск с "явно антигосударственным" названием и книга "Война и мир" - о войне в другой стране.

Следователи считают, что пятеро активистов подговорили "неприкасаемых" провести массовые акции в декабре 2017 года, которые привели к гибели одного человека.

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Темы суд книга индия активист война и мир
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