Суд индийского города Мумбаи потребовал от активиста объяснить, зачем ему книга Льва Толстого "Война и мир", поскольку она рассказывает о "войне в другом государстве".
Как уточняет телеканал BBC, мужчина предстал перед судом, где решался вопрос о залоге. Он был арестован в августе минувшего года по делу о насилии на почве кастовых различий.
Полиция при обыске конфисковала у фигурантов этого дела книги и документы. По словам прокурора, в доме у подсудимого силовики обнаружили книги и CD-диски с антигосударственными заголовками. Судья потребовал от подсудимого объяснений. Он спросил, зачем мужчине диск с "явно антигосударственным" названием и книга "Война и мир" - о войне в другой стране.
Следователи считают, что пятеро активистов подговорили "неприкасаемых" провести массовые акции в декабре 2017 года, которые привели к гибели одного человека.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам также заявила, что "Московия" - "тюрьма народов".
Заражены также бананы из Бразилии, Колумбии, Перу и Доминиканской республики.