Недавно СМИ узнали об инциденте, который произошел в одном из баров Дублина в апреле этого года. Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор ударил пожилого мужчину. В Сети было опубликовано видео, на котором спортсмен сначала разговаривает с незнакомцем, а затем наносит ему удар.
Ирландское издание Irish Mirror сообщает, что причиной конфликта стала критика пожилого мужчины в адрес виски производства Макгрегора. Боец якобы предложил незнакомцу выпить, а он ответил: "Я не хочу пить это дерьмо, мне не нужен твой виски". Это спровоцировало Конора Макгрегора нанести удар.
По итогам инцидента проходило судебное разбирательство, однако бойца не задержали.
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