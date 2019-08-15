Украинский суд обязал возбудить уголовное дело против генпрокурора

Киевский суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начать уголовное расследование в отношении генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Как сообщает издание "Украинские новости", в минувшем году анонимный заявитель обратился к спикеру Верховной Рады с просьбой проверить действия генерального прокурора, злоупотреблявшего своим служебным положением. Позднее парламентский комитет направил это заявление в НАБУ, однако ведомство отказалось возбуждать дело.

Отмечается, что Луценко и его заместителя подозревают в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, служебном подлоге и получении неправомерной выгоды.