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Пропавшего в Сирии российского активиста обнаружили живым

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Восьмого августа группа волонтеров во главе с активистом Олегом Мельниковым отправилась в Идлиб. Вскоре группа перестала выходить на связь.

После массовых публикаций в российских СМИ относительно судьбы лидера общественного движения против рабства "Альтернатива" его помощник Максим Ваганов раскрыл детали пропажи Мельникова.

Ваганов сообщил, что связь с Мельниковым пропала когда он переходил реку в районе Эль-Аси. Местные боевики узнали, что в составе группы волонтеров находится русский и назначили денежную награду за информацию о его местоположении. Сейчас Олег Мельников жив и укрывается вместе с группой в убежище.

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Темы сирия активист мельников террористы
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