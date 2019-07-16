ВВС США защитят "Зону 51" от штурма фанатов инопланетян

Представитель Военно-воздушных сил США Лора Макэндрюс предостерегла американцев от проникновения на военную базу "Зона 51" в штате Невада. По ее словам, американские ВВС будут охранять место своих тренировок и не допустят на объект гражданских лиц.

"Военно-воздушные силы США готовы оказать сопротивление любым незаконным проявлениям населения. В частности, военная база "Зона 51" будет защищена от любых "штурмов", - заявила Макэндрюс.

Такое заявление сделала представитель ВВС США в связи с мероприятием, на которое подписались уже более миллиона американцев. Они хотят взять базу "Зона 51" штурмом, чтобы обнаружить там доказательства падения летающей тарелки. Еще около миллиона человек написали, что могли бы принять участие в штурме, который запланирован на 20 сентября.