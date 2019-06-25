Почти половина граждан Украины (49%) поддержали бы предоставление Донецкой и Луганской областей автономного статуса ради прекращения конфликта в регионе. Об этом говорят результаты опроса общественного мнения, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.
В поддержку автономного статуса Донбасса высказались 20% респондентов, еще 29% заявили, что "скорее бы поддержали" это решение. Однозначно против такого сценария выступили 17,5% опрошенных. Около 13% ответили, что "скорее бы не поддержали".
Опрос проводился с 13 по 19 июня. Социологи опросили более трех тысяч украинцев старше 18 лет.
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