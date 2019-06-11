В ближайшие несколько дней по крупнейшим автотрассам Латвии будет активно передвигаться военная техника Североатлантического альянса.
Об этом граждан и гостей постсоветской республики предупредили Национальные вооруженные силы Латвии, сообщает ведущий новостной портал Латвии Delfi.
В армии отметили, что возросшая активность войск НАТО в регионе связана с интенсивным сезоном военных учений и попросили прощения за временные осложнения транспортного движения.
Отметим, что военные НАТО в Прибалтике часто попадают в неприятные истории.
Так, например, совсем недавно - в минувшие выходные, автомобиль Североатлантического альянса Mercedes Benz GD попал в дорожно-транспортное происшествие в соседней с Латвией Литвой. Машина врезалась в дерево. В результате ДТП пострадали несколько военнослужащих армии Литвы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство обороны Латвии попросило граждан постсоветской республики самим позаботиться о себе в случае военных действий на территории страны.
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