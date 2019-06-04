Помпео: Россия должна отчитаться о причинах крушения малайзийского Boeing 777

Россия должна отчитаться о крушении самолета "Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео.



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"Россия должна сделать больше. Она должна отчитаться за то, что там произошло", - сказал он в интервью телеканалу RTL.

Помпео добавил, что Москва заинтересована в том, чтобы объяснить "что же произошло в результате ужасного происшествия, в результате которого погибли люди". Представитель Белого дома пообещал "сделать все возможное", чтобы привлечь Россию к ответственности.

"Нидерланды могут рассчитывать на то, что Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать их в этом", - заключил госсекретарь США.