Госдеп США вновь обвинил Дамаск в использовании химического оружия

В государственном департаменте Соединенных Штатов Америки заявили, что Вашингтон подозревает власти Сирии в возобновлении использования химического оружия.



ВВС США случайно разбомбили союзников-курдов в Сирии / Новости от 18.10.2018 09:27

Режим действующего президента Сирийской республики Башара Асада, говорится в опубликованном на официальном сайте американского ведомства сообщении, "возможно" вновь возобновляет использование химического оружия.

Утром 19 мая текущего года, считают в Госдепартаменте США, на северо-западе Сирии могло произойти "нападение с хлором".

В Соединенных Штатах Америки отметили, что собирают информацию об этом инциденте. Официальный Вашингтон и его союзники, отметили представители Госдепа, в случае необходимости "отреагируют быстро и адекватно" на действия властей Сирийской республики.

Так же американское правительство обвинило Москву и Дамаск в "кампании дезинформации". Вашингтон заявил, что Россия якобы пытается оправдать Сирию за использование химического оружия и выставить виноватыми тех, кто к этому не причастен.

Отметим, что 19 мая 2019 года российская сторона получила от жителей Сирии предупреждение о том, что боевики готовятся провести провокацию с химической атакой и тем самым "подставить" Военно-воздушные силы Российской Федерации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки, Франция, Германия и Великобритания отказались помогать в восстановлении Сирийской Арабской Республики.

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