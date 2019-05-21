Жириновский указывает на необходимость не признавать выборы президента Украины

Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на непризнании президентских выборов на Украине.



Владимир Жириновский о выборах президента Украины 2019: Мы их не признаем! / Новости от 01.04.2019 01:47

Необходимость этого, заявляет он, обусловлена заявлениями действующего президента постсоветской республики Владимира Зеленского об ужесточении санкций в отношении Российской Федерации.

Отметим, что фракция ЛДПР внесла в Госдуму РФ проект постановления, которым предлагается не признавать результаты президентских выборов на Украине.

Напомним, что сразу же после торжественной инаугурации новоиспеченный президент Украины обвинил Россию в агрессии и обратился к Соединенным Штатам Америки с просьбой ужесточить санкции и торговые ограничения в отношении РФ.