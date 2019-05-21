Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на непризнании президентских выборов на Украине.
Необходимость этого, заявляет он, обусловлена заявлениями действующего президента постсоветской республики Владимира Зеленского об ужесточении санкций в отношении Российской Федерации.
Отметим, что фракция ЛДПР внесла в Госдуму РФ проект постановления, которым предлагается не признавать результаты президентских выборов на Украине.
Напомним, что сразу же после торжественной инаугурации новоиспеченный президент Украины обвинил Россию в агрессии и обратился к Соединенным Штатам Америки с просьбой ужесточить санкции и торговые ограничения в отношении РФ.
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