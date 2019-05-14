Белый дом намерен увеличить бюджет NASA для возвращения на Луну

Белый дом рассчитывает увеличить бюджет Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на 1,6 миллиарда долларов для скорейшей реализации новой лунной программы "Артемида".



Главы Роскосмоса и NASA анонсировали сотрудничество в освоении Луны и Марса / Новости от 10.10.2018 03:32

Если Конгресс одобрит поправки президентской администрации, то общий бюджет агентства составил более 22 миллиардов долларов. Основная его часть будет направлена на разработку системы посадки человека на Луну.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что NASA должно отправить американских астронавтов на спутник Земли "любыми средствами". "Мы возвращаемся на Луну, а после этого идем на Марс", - написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, что программа NASA по высадке на поверхность Луны рассчитана до 2024 года.