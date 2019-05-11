Рижский аэропорт могут назвать в честь инженера, работавшего на Третий рейх

Латвийцы собирают подписи, чтобы переименовать Рижский аэропорт в честь латышского авиаконструктора Карлиса Ирбитиса, который во время Великой Отечественной войны занимался созданием самолетов для военно-воздушных сил Третьего рейха.



СК опубликовал кадры с места трагедии в московском...

Автор инициативы Янис Адиянс считает, что с именем известного авиаконструктора аэропорт Риги станет более узнаваемым. После победы Советского Союза в Великой Отечественной войне Карлис Ирбитис переехал в Канаду, где и скончался в 1997 году.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Третий рейх создавать биологическое оружие из комаров.

Читайте также:

Соцсети: небо не держит самолеты с фашистским крестом