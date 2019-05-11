Рижский аэропорт могут назвать в честь инженера, работавшего на Третий рейх

Латвийцы собирают подписи, чтобы переименовать Рижский аэропорт в честь латышского авиаконструктора Карлиса Ирбитиса, который во время Великой Отечественной войны занимался созданием самолетов для военно-воздушных сил Третьего рейха.
Автор инициативы Янис Адиянс считает, что с именем известного авиаконструктора аэропорт Риги станет более узнаваемым. После победы Советского Союза в Великой Отечественной войне Карлис Ирбитис переехал в Канаду, где и скончался в 1997 году.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Третий рейх создавать биологическое оружие из комаров.
Читайте также:
Соцсети: небо не держит самолеты с фашистским крестом
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге в отношении украинских моряков будет не в пользу России, считает юрист Александр Вылегжанин.
Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге в отношении украинских моряков будет не в пользу России, считает юрист Александр Вылегжанин.
Только 16% граждан считают, что современные фильмы о Великой Отечественной войне сняты лучше, чем советские картины.
Госсекретарь США Майк Помпео срочно вылетел в Ирак для проработки "еще более агрессивных шагов в отношении Ирана", считает американист Владимир Васильев.