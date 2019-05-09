Экс-президент Польши заявил о необходимости ликвидировать Евросоюз и создать его заново

Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что у нынешнего Евросоюза нет перспектив для развития из-за различных интересов, которые преследует каждая отдельная страна объединения.
По словам Валенсы, эффективнее всего будет распустить Европейский Союз и создать новое объединение с учетом всех текущих разногласий между странами-союзниками.
"Евросоюз был создан в других условиях. Сейчас это совершенно другой мир со своими правилами. Я неоднократно предупреждал французских и немецких лидеров, что им не удастся спасти ЕС, если другие участники объединения начнут реализовывать свои цели", - пояснил свою позицию Валенса.
Экс-президент предлагает распустить Евросоюз, затем каждая страна должна заново направить заявку на членство и указать в ней десять обязанностей, которые она обязуется выполнять, а также 10 прав гарантированных ей при членстве в ЕС.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с профессором политологии и международных отношений Олегом Андреевым, который пояснял, почему Евросоюз ожидает крах.
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