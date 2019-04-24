Глава МИД Украины осудил решение России дать паспорта жителям Донбасса

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин негативно отреагировал на подписанный 24 апреля указ президента России Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям непризнанных республик на территории Донецкой и Луганской областей.



Климкин призвал украинцев сдать российские паспорта / Новости от 30.10.2018 22:20

Климкин назвал это решение "новым "паспортным" этапом оккупации Донбасса".

"Это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела", — написал глава украинского МИД в twitter.

Согласно тексту указа, он принят "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина".