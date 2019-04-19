На севере Сирии проходит спецоперация по разминированию территорий

На севере Сирийской Арабской Республики, в провинции Ракка, началась спецоперация по разминированию административного центра региона.



Американские бомбы не помогли: боевики ИГ сдали крепость армии Сирии / Новости от 03.12.2018 09:01

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно предоставленной информации, в данную минуту военные ищут мины, что остались в населенных пунктах после ухода оттуда террористов.

Напомним, что боевики покинули данные территории еще полтора года назад. Однако спецопераций по разминированию там до сих пор не проводились.