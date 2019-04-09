Иранский депутат обвинил Трампа в сумасшествии

Мохаммад Джавад Джамали Нобандегани призвал страны Ближнего Востока объединиться против "сумасшедшего Дональда Трампа, который угрожает всему исламскому миру". Такое заявление сделал парламентарий на ассамблее Межпарламентского союза, заседание которой проходило в столице Катара.

Основанием для заявления Нобандегани стало решение Дональда Трампа о признании иранского Корпуса стражей исламской революции террористической организацией. Это приведете к тому, что США смогут вводить санкции против любых иранских компаний и физических лиц, которые когда-либо сотрудничали с корпусом.

"Иран - это государство, которое открыто поддерживает терроризм. Более того, одно из иранских военных формирований - Корпус стражей исламской революции принимает активное участие в финансировании и распространения терроризма по всему миру", - пояснил свою позицию Трамп. "США неоднократно заявляли, что ставят перед собой цель свергнуть правительство Ирана. Американцы даже не скрывают этого. Одна из причин для этого - наше противостояние действиям США на Ближнем Востоке", - пояснил иранский депутат.

Также Мохаммад Джавад Джамали Нобандегани обвинил американского лидера в насаждении "иранофобской линии". В пример он привел недавний выход США из договора по иранской ядерной программе. По словам Нобандегани, страны "большой пятерки", включая других высокопоставленных лиц долгое время работали над договором, а Дональд Трамп приняли решение выйти из него в одностороннем порядке.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что правительство Ирана засомневалось в умственных способностях Трампа.

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