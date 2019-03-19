Власти Австралии запретят мигрантам проживать в двух крупнейших городах страны

Австралийские власти планируют внести изменения в миграционное законодательство страны, ограничив права мигрантов на проживание в Сиднее и Мельбурне в течение первых пяти лет. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на австралийское издание The Sydney Morning Herald.
Ограничение также коснется и иностранных студентов, которые прибыли в Австралию для обучения или повышения своей квалификации. Они будут вынуждены искать учебные заведения в других городах страны. Возможность обучения в Мельбурне и Сиднее у студентов из других стран появится только по окончанию пятилетнего периода.
Правительство Австралии уже приняло решение снизить максимальную годовую квоту на прием квалифицированных мигрантов с 160 тысяч до 130 тысяч человек, уточняется в материале. Премьер-министр страны Скотт Моррисон отметил, что такая мера связана с задачей управления ростом населения Австралии.
"Часть этого решения - создание миграционной программы, которая бы удовлетворяла нужды нашей экономики, учитывая потребности регионов и потенциал наших малых городов", - отметил Моррисон.
Глава правительства добавил, что намерен и дальше проводить курс по сокращению квот на прием мигрантов, а также по равномерному распределению мигрантов по всей стране.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Австралии 21-летняя беженка из Сомали подожгла себя, протестуя против депортации.
Читайте также: Мигранты из Индии возродили Австралию
Норвегия хочет откупиться от беженцев
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
К столь любопытному выводу пришли европейские ученые. Доклад исследователей из Европы опубликован на страницах научного издания EurekAlert!.
Об этом сообщают латышские средства массовой информации.
Правительство США тратит на "ведение бесконечных войн по всему миру" гораздо больше денег, чем получает от налогов.
Ради самолюбования российские СМИ сколько угодно могут называть Лукашенко колхозником. Ну а какой-то клерк из белорусского МИДа считает возможным назвать российского посла счетоводом или бухгалтером.