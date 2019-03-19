Власти Австралии запретят мигрантам проживать в двух крупнейших городах страны

Австралийские власти планируют внести изменения в миграционное законодательство страны, ограничив права мигрантов на проживание в Сиднее и Мельбурне в течение первых пяти лет. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на австралийское издание The Sydney Morning Herald.

Ограничение также коснется и иностранных студентов, которые прибыли в Австралию для обучения или повышения своей квалификации. Они будут вынуждены искать учебные заведения в других городах страны. Возможность обучения в Мельбурне и Сиднее у студентов из других стран появится только по окончанию пятилетнего периода.

Правительство Австралии уже приняло решение снизить максимальную годовую квоту на прием квалифицированных мигрантов с 160 тысяч до 130 тысяч человек, уточняется в материале. Премьер-министр страны Скотт Моррисон отметил, что такая мера связана с задачей управления ростом населения Австралии.

"Часть этого решения - создание миграционной программы, которая бы удовлетворяла нужды нашей экономики, учитывая потребности регионов и потенциал наших малых городов", - отметил Моррисон.

Глава правительства добавил, что намерен и дальше проводить курс по сокращению квот на прием мигрантов, а также по равномерному распределению мигрантов по всей стране.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Австралии 21-летняя беженка из Сомали подожгла себя, протестуя против депортации.

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