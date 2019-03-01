Болгария заявила, что она "не троянский конь России"

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов назвал свою страну самым лояльным и дисциплинированным членом блока НАТО. Выступая перед журналистами по завершении встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом 1 марта, Борисов заявил, что "Болгария — не троянский конь России".
Премьер отметил важность нахождения в портах Черного моря катеров и кораблей НАТО для его охраны, но посетовал, кто они отпугивают туристов, что вредит экономике страны. Кроме того, он выступил против проведения военных учений в регионе. Поэтому глава правительсва считает необходимым избегать концентрации оружия и договариваться с Россией, а не угрожать ей.
— Необходимо максимально полно использовать силу дипломатии, а не влезать в гонку вооружения и заниматься распространением чудовищных ракет, — подчеркнул Борисов.
Комментируя встречу с Борисовым, Йенс Столтенберг назвал Болгарию "очень ценным союзником НАТО".
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о скандале, который вызвал подарок Правительства Москвы болгарской столице. Новогоднюю елку, которая появилась на главной площади Софии, некоторые активисты сочли "гибридным оружием Кремля".
Источник фото: gov. bg
Читайте также
Правительство Болгарии — заложник США
В Болгарии требуют устранить "российскую угрозу"
В Болгарии считают, что в керченском инциденте задействованы третьи страны
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Увольнение сразу трех основных менеджеров "Газпрома" не прошло мимо внимания в Германии, и там не боятся называть вещи своими именами.
Выходит, что добыча нефти, транспортировка, переработка и т.д. стоят в 2,5 раза дешевле факта реализации, когда потребитель сам приезжает за бензином.
В Сети обсуждают видеоролик, на котором Петр Порошенко сорвал в девушки шапку, находясь с визитом в Запорожье.
Аргентинский турист Диего Итурсарри выложил в сеть 28 видеороликов, в которых он рассказывает о жизни в Венесуэле - отчасти гораздо лучшей, чем в Аргентине.