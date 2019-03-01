Болгария заявила, что она "не троянский конь России"

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов назвал свою страну самым лояльным и дисциплинированным членом блока НАТО. Выступая перед журналистами по завершении встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом 1 марта, Борисов заявил, что "Болгария — не троянский конь России".

Премьер отметил важность нахождения в портах Черного моря катеров и кораблей НАТО для его охраны, но посетовал, кто они отпугивают туристов, что вредит экономике страны. Кроме того, он выступил против проведения военных учений в регионе. Поэтому глава правительсва считает необходимым избегать концентрации оружия и договариваться с Россией, а не угрожать ей.

— Необходимо максимально полно использовать силу дипломатии, а не влезать в гонку вооружения и заниматься распространением чудовищных ракет, — подчеркнул Борисов.

Комментируя встречу с Борисовым, Йенс Столтенберг назвал Болгарию "очень ценным союзником НАТО".

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о скандале, который вызвал подарок Правительства Москвы болгарской столице. Новогоднюю елку, которая появилась на главной площади Софии, некоторые активисты сочли "гибридным оружием Кремля".

Источник фото: gov. bg

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