Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович посоветовал Киеву использовать опыт Хорватии в урегулировании военного конфликта на Донбассе. Пленкович заявил, что для разрешения конфликта Западу необходимо существенно увеличить давление на Россию.
Хорватский премьер-министр рассказал об опыте реинтеграции Восточной Славонии. На этой территории проживало немало сербов, однако Хорватии удалось вернуть эти земли в свой состав благодаря эффективному сотрудничеству с США и ООН. Андрей Пленкович посоветовал украинским политикам усилить дипломатическое давление и не отступать от своей позиции по Донбассу.
Другими словами, ДНР и ЛНР как самоправозглашенные республики должны исчезнуть, а их территория должна быть реинтегрирована в Украину. В министерстве по вопросам временно оккупированных территорий подчеркнули, что согласны с позицией Пленковича.
Напомним, "Правда.Ру" отмечала возросший интерес западных стран к конфликту на востоке Украины. Недавно "Правда.Ру" публиковала заявление британского правительства, которое предложило свой способ урегулирования украинского конфликта.
Читайте также:
Великобритания нашла способ разрешить военный конфликт в Донбассе
Чтобы мир увидел правду: дети Донбасса нарисовали военное детство
Донбассу нужна экономика, а не гуманитарка
В ДНР заявили о прибытии в Донбасс диверсантов ВСУ
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Польские СМИ задаются вопросом, а выгодно ли Польше быть союзником США? И приходят к неутешительным выводам: "Добродетель потеряли, ни рубля не приобрели".
Депутат Верховной рады и кандидат на пост президента Украины Сергей Тарута заявил, что Украина может нарастить добычу природного газа и снабжать им Европу.
Депутаты Государственной думы рассматривают инициативу о запрете на покупку автомобиля, если у водителя нет гаража или парковочного места.
Президент Сооронбай Жээнбеков российских пограничников на китайско-киргизскую границу не пустит, уверен эксперт "Правды.Ру".