В ЕС предложили освободить Донбасс по хорватскому сценарию

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович посоветовал Киеву использовать опыт Хорватии в урегулировании военного конфликта на Донбассе. Пленкович заявил, что для разрешения конфликта Западу необходимо существенно увеличить давление на Россию.

Хорватский премьер-министр рассказал об опыте реинтеграции Восточной Славонии. На этой территории проживало немало сербов, однако Хорватии удалось вернуть эти земли в свой состав благодаря эффективному сотрудничеству с США и ООН. Андрей Пленкович посоветовал украинским политикам усилить дипломатическое давление и не отступать от своей позиции по Донбассу.

Другими словами, ДНР и ЛНР как самоправозглашенные республики должны исчезнуть, а их территория должна быть реинтегрирована в Украину. В министерстве по вопросам временно оккупированных территорий подчеркнули, что согласны с позицией Пленковича.

Напомним, "Правда.Ру" отмечала возросший интерес западных стран к конфликту на востоке Украины. Недавно "Правда.Ру" публиковала заявление британского правительства, которое предложило свой способ урегулирования украинского конфликта.

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