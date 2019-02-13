Лукашенко пообещал Путину не поставлять в Россию плохую водку.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Сочи 13 февраля. Одной из тем переговоров глав двух государств стало качество отправляемой для продажи в Россию продукции белорусского пищепрома. Лукашенко заверил Путина, что в этом вопросе проблем возникать не будет.
"Какие бы ни были конфликты и скандалы, вы должны помнить, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску", — передает слова президента "Белорусское телеграфное агентство".
Реплика Лукашенко стала ответом на слова Путина о "шероховатостях" и проблемах в отношениях России и Белоруссии в области сельхозпроизводства. Президент России выразил уверенность, что они будут решаться "как это и положено между друзьями".
Следующая встреча двух лидеров запланирована на 15 февраля. Она будет посвящена межгосударственному сотрудничеству в сфере образования, культуры и спорта.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о странных заявлениях Александра Лукашенко, увидевшего "на Востоке" угрозу государственному суверенитету Белоруссии, а также предупредившего российское руководство о возможной потере "единственного союзника".
Источник фото: kremlin. ru
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