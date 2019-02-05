Под Одессой конь "вернул" полиции подозреваемого в преступлении

Одесские правоохранители обнаружили в Любашевском районе злоумышленника, которого подозревали в убийстве еще с 2017 года. Когда полицейские применили силу к подозреваемому, он применил единственное, что было возле него — коня. Оседлав коня, преступник попытался скрыться от стражей закона.
Но в итоге справедливость восторжествовала. Так как преступник был не очень умелым наездником, конь повернул в сторону полицейских, и доставил им злоумышленника. Однако и это не остановило подозреваемого. Сотруднику полиции пришлось два раза применить травматическое оружие. Злоумышленник получил ранение головы и был задержан.
В пресс-службе Одесской нацполиции сообщили, что после задержания коня осмотрел ветеринар.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что российские правоохранители задержали сенатора от Карачево-Черкессии прямо в Совете Федерации РФ.
Фото: Pravda. Ru
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