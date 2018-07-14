CNBS: русский "Кинжал" успешно испытан против авианосцев США

Российские гиперзвуковые ракеты из состава новейшего комплекса "Кинжал" успешно прошли испытания и, скорее всего, поступят на вооружение Российской Федерации к 2020 году. Об этом заявляет американский телеканал CNBS со ссылкой на разведку Соединенных Штатов Америки.

Фото: mil.ru

По информации телеканала, на данный момент успехом завершились все три этапа тестирования ракеты. Последний этап состоялся буквально на днях. Как утверждает телеканал, ссылаясь на источник в американской разведке, новейшая российская ракета поразила цель на расстоянии в 800 километров.

Испытания "Кинжала" проводились с помощью истребителя "МиГ-31". В скором времени тестирование продолжится с российских стратегических бомбардировщиков. При это стоит отметить, что вооруженные силы Соединенных Штатов Америки не обладают средствами обороны, с помощью которых можно было бы защититься от русского "Кинжала".

Напомним, что впервые о "Кинжале" стало известно из уст российского лидера Владимира Путина. Так, в марте этого года президент Российской Федерации сообщил общественности, что в скором времени начнутся испытания новых гиперзвуковых ракет.

Ракета комплекса способно развивать скорость в десять раз превышающую скорость звука и преодолевать все существующие на сегодняшний момент в мире системы ПВО и ПРО.

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