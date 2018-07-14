CNBS: русский "Кинжал" успешно испытан против авианосцев США

Российские гиперзвуковые ракеты из состава новейшего комплекса "Кинжал" успешно прошли испытания и, скорее всего, поступят на вооружение Российской Федерации к 2020 году. Об этом заявляет американский телеканал CNBS со ссылкой на разведку Соединенных Штатов Америки.
По информации телеканала, на данный момент успехом завершились все три этапа тестирования ракеты. Последний этап состоялся буквально на днях. Как утверждает телеканал, ссылаясь на источник в американской разведке, новейшая российская ракета поразила цель на расстоянии в 800 километров.
Испытания "Кинжала" проводились с помощью истребителя "МиГ-31". В скором времени тестирование продолжится с российских стратегических бомбардировщиков. При это стоит отметить, что вооруженные силы Соединенных Штатов Америки не обладают средствами обороны, с помощью которых можно было бы защититься от русского "Кинжала".
Напомним, что впервые о "Кинжале" стало известно из уст российского лидера Владимира Путина. Так, в марте этого года президент Российской Федерации сообщил общественности, что в скором времени начнутся испытания новых гиперзвуковых ракет.
Ракета комплекса способно развивать скорость в десять раз превышающую скорость звука и преодолевать все существующие на сегодняшний момент в мире системы ПВО и ПРО.
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