Германию поразила повальная мода на гопников

Все больше мода 1990-х годов завоевывает сердца стиляг современности и западные подиумы. Если раньше спортивные брюки, заправленные в носки считались моветоном, то теперь это новый тренд. Однако современности образам добавляют странные слова на кириллице и российские флаги. Об этом пишет Tagesspiegel.

Фото: Fotodom.ru

Флорентин Шумахер шутит, что гопнику, сидящему на корточках у обочин дорог, удалось выбраться из панельного дома на парижский подиум, где его не стали высмеивать, как раньше, а наоборот начали воспевать.

Особенно заметно в этом стиле выделился дизайнер Гоша Рубчинский, который создал новую коллекцию совместно с Adiadas. Он как раз вдохновляется образом гопника и возносит его на новый уровень.

"Пока чемпионат мира по футболу проходит в стране, считающей себя наследницей СССР, гоп-стиль украшает деревни Западной Европы кириллицей. Ведь постсоветская мода хорошо соответствует духу времени, - полагает Шумахер. - Она не имеет пола. Огромные свитеры, спортивные костюмы и футболки с логотипами может носить каждый. Одновременно, и в этом заключается один из ее парадоксов, в постсоветской моде отсутствует та мягкость, которая делает скучной одежду унисекс", - цитирует Шумахера "Инопресса".

Автор пишет, что Рубчинский одевает молодежь, которая хочет не коммунизма, а свободы и равноправия. Такой внешний вид - это своеобразный вызов, мятеж.

Шумахер отмечает, чем меньше общество верит в свой успех, тем оно больше начинает обращаться к своему прошлому, к воспоминаниям. По мнению журналиста, спустя 18 лет правления Путина у россиян все меньше остается веры в светлое будущее.

И, несмотря на то, что постсоветская мода проникает на Запад, локомотивом в основании культуры, моды и образа жизни по-прежнему остается Америка. История, по мнению Шумахера, пишется и рассказывается так, как нужно Штатам.