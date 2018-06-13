Автомобилисты поставили новый рекорд интенсивности движения на Крымском мосту

Руководство Упрдор "Тамань" Росавтодора заявило о новом рекорде интенсивности движения на Крымском мосту.

По данным специалистов, "в минувшие выходные достигнут новый рекорд интенсивности движения на объекте".

Как сообщает РИА Новости, 10 июня трафик превысил 25 тыс. автомобилей в обе стороны. Напомним, 1 июня сообщалось, что с момента открытия моста по нему проехали более 200 тыс. машин.

Кроме того, как писала "Правда.Ру", железнодорожная часть моста будет открыта позже. Российское правительство сдвинуло сроки государственного контракта на выполнение работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности Крымского моста, на 1 декабря 2019 года. А открытие движения для грузового транспорта планируется на конец 2018 года.

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