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Источник Правда.Ру

Мнение: Россия очень поможет США, если не станет поставлять ракетные двигатели

Мир

Приостановка сотрудничества с США по ракетным двигателям не является выгодной для России.

Мнение: Россия очень поможет США, если не станет поставлять ракетные двигатели. 385846.jpeg

Об этом заявил академик Российской академии космонавтики Александр Железняков.

По его словам, "если этот законопроект будет принят, российская космическая отрасль пострадает больше, чем американская. Это означает, что мы лишимся поступления валютных средств, которые пока получали от продажи ракетных двигателей для американских ракет Atlas-5 и Antares, а это большие экономические убытки".

Железняков пояснил, что  США практически не пострадают от такого запрета, а перейдут на использование "создаваемых сейчас двигателей собственного производства. Так что негативные последствия от этого шага будут более ощутимы для нас, чем для них".

"Правда.Ру" ранее сообщила, что исполнительный секретарь Национального совета по космосу при президенте США Скотт Пейс на мероприятии Politico Space рассказал о своем отношении к российско-американскому сотрудничеству в космонавтике.

Он отметил, что "работа с русскими на протяжении многих лет была напряженной, была сложной, но это действительно потрясающе. Мы очень уважаем наших российских коллег. Мы буквально вкладываем свои жизни в их руки и наоборот".

По его мнению, разрыв в отношениях между Россией и Западом стал "одной из худших вещей, которые произошли с российской космической программой". 

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