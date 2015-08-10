На Украине считают, что Россия готова к наступлению на страну

Представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что через несколько лет Россия будет готова к наступлению на страну.

"Никакого перемирия между Украиной и Донбассом быть не может"

"К 2022-23 годам ударные группировки будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без мобилизации", - опубликовано на сайте ведомства под авторством Скибицкого.

В Минобороны утверждают, что Москва модернизирует наступательное вооружение, чтобы в три раза увеличить наступательный потенциал у украинских границ.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о наступлении украинской армии на мариупольском направлении.

Попытку наступление на Мариупольском направлении предприняли украинские силовики, однако, получив отпор со стороны ополчения, были вынуждены вернуться на исходные позиции. Об этом жуналистам рассказал сегодня заместитель начальника штаба ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Минувшей ночью украинские силовики в очередной раз грубо нарушили минские договоренности. Рано утром - в лучших традициях своих нацистских предшественников - в районе поселка Старогнатовка на Мариупольском направлении противником была предпринята попытка прорвать оборону ДНР", - сказал Басурин.

По его данным, силовики на шести БМП и шести танках с 7 утра начали наступление в направлении Старогнатовки и Белой Каменки. Этому предшествовала двухчасовая артподготовка, огонь велся из крупнокалиберных орудий, РСЗО "Град", танков и минометов в районе населенных пунктов Петровское, Новоласпа и Белая Каменка.

"В ходе продвижения противника к нашим позициям завязался ожесточенный бой", - сообщил Басурин. Ополченцы заставили силовиков остановиться, "а затем и отступить на исходные позиции", добавил он. По его словам, беспокоящий огонь по населенным пунктам Петровское, Белая Каменка продолжался до 10 утра.

Как писала Правда.Ру, обстрелы силовиками поселков и городов Донбасса так почти и не прекращается, несмотря на достигнутые в Минске договоренности. Так, 9 августа ВСУ продолжили обстрел Горловки, в поселке, расположенном в окрестностях Донецка, погиб один человек. Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на местную администрацию.

В настоящее время населенный пункт остается без электроснабжения и воды, ремонтные работы невозможно провести из-за непрекращающегося обстрела. ВСУ обстреливают город из САУ и минометов.

Также под снарядами ВСУ оказалось население Луганской народной республики, за минувшие сутки были обстреляны из 120-миллиметровых минометов Первомайск, станица Луганская и другие населенные пункты республики.

В это же время боевые действия разворачиваются в районе Широкино, там ополчение ведет активное наступление на позиции украинских силовиков, которые несут потери. Ополченцы ведут бой с применением танковой техники.

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