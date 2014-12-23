Косачев призвал прекратить поддержку "партии войны" в Киеве

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев рассказал, почему, по его мнению, между Россией и Украиной наблюдаются сложности в отношениях. Он утверждает, что причина этому - "некие внешние факторы". Чтобы исправить ситуацию Косачев предлагает прекратить поддерживать "партию войны" в Киеве.

Митинг оппозиции в Москве. Без комментариев

"Проблема в том, что почти все сложности в отношениях между Россией и Украиной инспирированы извне, и преодолеваться могут, только если внешний фактор будет работать не на продолжение конфронтации, а на поиск путей сближения", - высказался политик. "Проще говоря: перестаньте поддерживать "партию войны" на Украине, и конфликт сам прекратится", - подвел итог Косачев.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Киеве не стихают митинги и акции протеста.

В Киеве люди снова выходят на митинги. На этот раз уже против нового правительства.

Утром, 23 декабря более тысячи человек с плакатами собрались напротив здания парламента, полностью заблокировав проезжую часть по улице Грушевского.

Люди требуют не уменьшать расходы на сферу медицины, образования, не сокращать пенсионные выплаты, запретить приватизацию объектов госсобственности, и пр.

Здание парламента охраняют несколько сотен милиционеров.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве прошел общегородская забастовка работников коммунальных предприятий, которые не получали заработную плату несколько месяцев. Позже, по информации СМИ, активисты были задержаны СБУ и обвинены в диверсиях.

Как ранее заявлял премьер-министр Украины Арсений Яценюк, настоящие патриоты Украины не могут проявлять свое недовольство правительством и играть "на руку Кремлю".

В свою очередь президент Петр Порошенко считает, что украинцы готовы терпеть трудности ради будущего Украины в ЕС.

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