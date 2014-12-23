Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев рассказал, почему, по его мнению, между Россией и Украиной наблюдаются сложности в отношениях. Он утверждает, что причина этому - "некие внешние факторы". Чтобы исправить ситуацию Косачев предлагает прекратить поддерживать "партию войны" в Киеве.
"Проблема в том, что почти все сложности в отношениях между Россией и Украиной инспирированы извне, и преодолеваться могут, только если внешний фактор будет работать не на продолжение конфронтации, а на поиск путей сближения", - высказался политик.
"Проще говоря: перестаньте поддерживать "партию войны" на Украине, и конфликт сам прекратится", - подвел итог Косачев.
В Киеве люди снова выходят на митинги. На этот раз уже против нового правительства.
Утром, 23 декабря более тысячи человек с плакатами собрались напротив здания парламента, полностью заблокировав проезжую часть по улице Грушевского.
Люди требуют не уменьшать расходы на сферу медицины, образования, не сокращать пенсионные выплаты, запретить приватизацию объектов госсобственности, и пр.
Здание парламента охраняют несколько сотен милиционеров.
Напомним, на прошлой неделе в Киеве прошел общегородская забастовка работников коммунальных предприятий, которые не получали заработную плату несколько месяцев. Позже, по информации СМИ, активисты были задержаны СБУ и обвинены в диверсиях.
Как ранее заявлял премьер-министр Украины Арсений Яценюк, настоящие патриоты Украины не могут проявлять свое недовольство правительством и играть "на руку Кремлю".
В свою очередь президент Петр Порошенко считает, что украинцы готовы терпеть трудности ради будущего Украины в ЕС.
Читайте также:
Как история преподнесла Украине урок
Украина не на дне, ей уже стучат снизу
Национальная идея Украины - закон джунглей
Читайте последние новости на сегодня
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.