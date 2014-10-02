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Источник Правда.Ру

В Минске прокомментировали слова Пристайко о войне Белоруссии и РФ

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

В Минске назвали "не очень обдуманным" недавнее заявление главы украинского МИД Вадима Пристайко о войне между Белоруссией и Россией. Об этом сообщил председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько.

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"Я думаю, что это не очень обдуманное заявление официального лица. Им заявления такие делать легко, потому что им уже терять нечего во взаимоотношениях с Российской Федерацией. У нас отношения - они, естественно, непростые, как у любых государств, но до войны не то, что далеко, это просто немыслимо, это невероятно, этого никогда не может быть", - сказал Давыдько.

Напомним, ранее "Правда.Ру" публиковала мнение актера Михаила Пореченкова о войне в Донбассе.

Известный российский актёр Михаил Пореченков глубоко сочувствует  происходящему в  Новороссии и поддерживает ополченцев.

"Переживаю за Новороссию. Это война. Гибло мирное население - женщины, дети, старики, которые никакого отношения к людям вооруженным не имели. Вот что страшно и плохо. Разрушена вся инфраструктура. Людям-то как жить там? Или киевские власти хотели сделать из этой земли выжженную пустыню?", -  говорит актер.

Он уверен, что события на Украине - это война, причем длительная, между США и Россией. Он подчеркивает, что Штатам здесь терять нечего, а вот позиция России весьма печальная, ведь происходит конфликт между родственными нациями, братьями-славянами. Почему это происходит? " Думаю, это далеко идущая американская политика",- говорит Пореченков.

Актер считает, что США недовольны тем, что в России стабилизировалась обстановка, в том числе и финансовая - повысились инвестиционные объемы, поэтому и если смысл политических провокаций. По словам Михаила, Америка привыкла к исключительно своему финансовому и социальному благополучию, к своей миротворческой миссии по отношению ко всему миру, поэтому, когда у нее появляется сверхдержава-конкурент, его надо немедленно вывести из себя.

Напомним, что дед  Пореченкова участвовал в освобождении от немецких оккупантов Житомира, и потому актёру вдвойне обидно за то, что выходцы с Западной Украины считают русских злейшими врагами.

"К сожалению, это большая беда. Большая кровь. Я стараюсь смотреть на ситуацию с двух сторон. Но со стороны Украины я вижу какие-то совсем безобразные выходки, начиная от прыгалок и заканчивая прямыми оскорблениями. Наши себе этого не позволяют. Никто. Потому что существуют моральные принципы, которые нельзя нарушать, даже во время войны...", - с грустью говорит он. Главной причиной междоусобного конфликта и западного вмешательства в него Михаил Пореченков считает пропаганду.

"Пропаганда - это один из способов ведения войны, война за умы - самая главная война. Не буду разбираться в тонкостях информационной войны, но, к сожалению, журналисты и с той, и с другой стороны в этой войне явились провокаторами. Вина за разжигание этого конфликта лежит в том числе на журналистах, и они должны это понимать. Но то, что журналисты гибнут (вообще каждый раз, когда гибнут люди), отвратительно. Не человеческое это дело решать, когда людям умирать. Не для этого они были созданы, чтобы быть убитыми на войне",- подчеркивает Пореченков.

Актёр, в своё время бывший и  в Южной Осетии, и в Абхазии, сообщил, что уже договорился о поездке в Новороссию, и вскоре собственными глазами увидит людей, которые воюют на Донбассе, защищая свой дом.

"Я, что бы ни случилось, всегда говорил, что служу своей Родине - России и все, кто говорят на русском языке, - мои братья, значит, им нужно помогать", - подчеркнул Михаил Пореченков

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Темы мид война россия заявление белоруссия вадим пристайко геннадий давыдько
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