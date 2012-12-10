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Источник Правда.Ру

Пенсионер из Сербии пешком идет в Москву на парад 9 мая

Мир

72-летний сербский пенсионер отправился пешком в Москву, чтобы принять участие в параде Победы 9 мая и увидеть Владимира Путина. Милован Милутинович планирует преодолеть Венгрию, Польшу и Белоруссию.

"Планирую проходить по 40 километров в день. Маршрут: Ужице-Валево-Белград-Будапешт-Краков-Минск-Москва. Я готов, и ничего не опасаюсь, кроме морозов", - сообщил пенсионер журналистам.

"Попытаюсь на День победы над фашизмом 9 мая оказаться в Москве и пожать руку президенту Владимиру Путину, которого очень уважаю", - добавил Милутинович.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что британская пенсионерка подала заявление в полицию на соседского кота.

Жительница британского графства Кент обратилась в полицию с заявлением о том, что соседский кот совершает в ее доме регулярные кражи со взломом.

75-летняя Дороти Хаулинг-Ним рассказала, что очень устала от хулиганства этого кота по кличке Пэббл. Пенсионерка вызвала полицию после того, как обнаружила, что он проник в ее дом через кошачью дверку и украл со стола курицу, с которой скрылся в неизвестном направлении, пишут Новые известия. Однако больше всего женщину возмутило то, что перед кражей кот изнасиловал обеих ее кошек.

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Пенсионерка, вызвавшая полицию, и раньше неоднократно жаловалась на Пэббла. По мнению потерпевшей, кот сильно снижает ее "качество жизни". Стоимость визита полиции в дом к хозяйке кота-ворюги составила 2 тысячи фунтов стерлингов, отмечает Федерал­Пресс.

В полиции Кента на недовольство хозяев Пэббла, Пола и Джанин Уотсонов, заявили, что офицеры прибыли на место "преступления", поскольку ситуация касалась качества жизни гражданки Соединенного Королевства, добавляет Вести.Ru. Впрочем, представитель местных правоохранительных органов согласился, что заниматься кошачьим разбоем должны уж никак не полицейские. Кроме того, в ведомстве отметили, что никто из сотрудников не называл Уотсонам стоимость их услуг.

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