Атаковавшие сирийские военные базы беспилотники были начинены взрывчаткой, которую производят в том числе и на Украине, заявили в генштабе РФ.
Как сообщил начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба Александр Новиков, "предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген".
По его словам, ТЭН производят в том числе на Шосткинском заводе химических реактивов на Украине. Это вещество нельзя изготовить в кустарных условиях или извлечь из других боеприпасов, заявил Новиков.
В настоящее время специалисты пытаются установить страну-изготовителя взрывчатых веществ. В генштабе также подчеркнули, что для создания дронов, атаковавших базу "Хмеймим" в Сирии, нужны значительное время и специальные знания в аэродинамике и радиоэлектронике.
Новиков добавил, что "сборка и применение их в единой системе представляет собой сложную инженерную задачу, требующую специальной подготовки, знаний в различных наукоемких областях и практического опыта создания подобных аппаратов".
Он также пояснил, что семь беспилотников уничтожены зенитно-ракетными пушечными комплексами "Панцирь-С", шесть - с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посажены в заданных точках во время атаки террористов на российские военные объекты в Сирии.
По сути, боевики в Сирии использовали для атаки на российские базы новый для себя тип беспилотников, ранее такие аппараты ими не применялись, подытожили в Генштабе.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что руководство министерства обороны России заявило, что после атаки на военную базу Хмеймим в Сирии 31 декабря принят ряд необходимых мер.
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