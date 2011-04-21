В Германии машина въехала в участников карнавала

В немецком городе Фолькмарсен автомобиль въехал в толпу людей, которые пришли на карнавал. По информации агентства Reuters, пострадали не менее 15 человек. Среди пострадавших есть дети.

Информации о причине наезда на людей пока нет. Также неизвестно был ли задержан водитель.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о ДТП с участием пьяной велосипедистке в Сызрани.

В Сызрани произошло ДТП с участием пьяной велосипедистки. Пострадавшую госпитализировали с закрытым переломом крестца и ушибами.

Как сообщают "Тольятти-Новости", вечером на улице Жуковского 28-летний водитель "Шевроле Ланос" двигался в направлении улицы Циолковского. По невнимательности он сбил 21-летнюю девушку, которая ехала на велосипеде примерно в двух метрах от правого края проезжей части. Как выяснилось позже, пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Еще в одном ДТП в Сызрани пострадал ребенок. По информации "Комсомольской правды", 55-летний водитель автобуса ехал по улице Локомобильная в сторону улицы Кадровой по маршруту №60. В районе пятого дома он сбил восьмилетнего мальчика, который перебегал дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. Ребенка доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Ребенок пострадал в ДТП и в Тольятти. Как пишет портал 63.ru, 41-летний водитель "Хендай-Акцент" двигался по улице Ворошилова в направлении улицы Дзержинского. Напротив второго дома он сбил девятилетнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьник получил ушибы. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".