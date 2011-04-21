В немецком городе Фолькмарсен автомобиль въехал в толпу людей, которые пришли на карнавал. По информации агентства Reuters, пострадали не менее 15 человек. Среди пострадавших есть дети.
Информации о причине наезда на людей пока нет. Также неизвестно был ли задержан водитель.
В Сызрани произошло ДТП с участием пьяной велосипедистки. Пострадавшую госпитализировали с закрытым переломом крестца и ушибами.
Как сообщают "Тольятти-Новости", вечером на улице Жуковского 28-летний водитель "Шевроле Ланос" двигался в направлении улицы Циолковского. По невнимательности он сбил 21-летнюю девушку, которая ехала на велосипеде примерно в двух метрах от правого края проезжей части. Как выяснилось позже, пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Еще в одном ДТП в Сызрани пострадал ребенок. По информации "Комсомольской правды", 55-летний водитель автобуса ехал по улице Локомобильная в сторону улицы Кадровой по маршруту №60. В районе пятого дома он сбил восьмилетнего мальчика, который перебегал дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. Ребенка доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
Ребенок пострадал в ДТП и в Тольятти. Как пишет портал 63.ru, 41-летний водитель "Хендай-Акцент" двигался по улице Ворошилова в направлении улицы Дзержинского. Напротив второго дома он сбил девятилетнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьник получил ушибы. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.