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Источник Правда.Ру

СМИ: Запад проигрывает России выигранную войну

Мир

Западная пресса все чаще приходит к выводу, что две бывшие империи, Россия и Турция, объединяются и стремятся к возрождению.

СМИ: Запад проигрывает России выигранную войну. 385675.jpeg

Как пишет El País, неопытность и неэффективность, а также политическая и социальная нетрудоспособность западных лидеров приводит к тому, что обе страны возрождаются как империи. 

По мнению автора материала, с падением Берлинской стены в 1989 году в мире установился однополярный мир, основанный на свободе рынка и потребления. Но Россия возрождается еще и потому, что Запад сам создал все условия для того.

Теперь Россия и Турция сотрудничают в области строительства АЭС и делят между собой Сирию. Но, что самое важное, России и Турции подвластно уничтожение НАТО, полагает автор статьи. При этом ключевым фактором является то, что система противоракетной обороны теперь российская, а не американская.

Самая главная опасность заключается в том, что возрождающаяся как империя Россия и стремящаяся к этому Турция протягивают руку помощи Ирану, некогда также бывшему империей.

"И в столь сложной ситуации лидером свободного мира является Трамп", - сокрушается журналист, отмечая, что Россия и Турция могут стать "разрушительным элементом" для западных ценностей и свобод.

"Победители не смогли вести себя, как победители. Выиграв войну, они проиграли её после этого", - подытоживает El País.

А как сегодня, спустя 27 лет, относятся россияне к Декларации о государственном суверенитете России и Дню России? Согласно данным "Левада-центра", большинство россиян (56%) считают, что принятие этой декларации сыграло положительную роль в истории страны. При этом 67% испытывает гордость за свою страну, а 75% гордятся тем, что они россияне.

Сегодня, оценивая спустя четверть века события драматических 90-х годов, можно сделать вывод: в тот период большинство советских граждан, устав от тоталитарных установок коммунистического прошлого, наивно полагало, что слом старой системы и погружение в рыночную экономику в одночасье приведут страну к процветанию.

Однако многих наших сограждан ждало горькое разочарование: их ожидала шоковая терапия Гайдара и целое десятилетие лишений и тягот.

Лишь в 2000 году, с приходом к власти Владимира Путина, Россия встала на путь экономического процветания и возрождения ее роли в мире в качестве ядерной сверхдержавы.

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