В британской школе для девочек запретили слово "девочки"

Руководство английской школы в городе Олтрингем приняло решение запретить называть учениц "девочками", чтобы не обидеть трансгендеров.

Как пишет Daily Mail, директор Стефани Джилл написала родителям учеников, что школа приняла решение использовать слово "студенты". При этом из названия школы слово "девочки" убирать не будут.

По данным издания, местные жители негативно отреагировали на нововведение. По словам одного из родителей, "мне кажется немного ненормальным".

"Это нелепо. Мы живем во времена, когда мы должны уважать взгляды людей, и если у кого-то есть проблемы, связанные с гендером и сексуальностью, мы должны это понимать. Но девочек нужно называть девочками", - считает местный житель.

Как пояснил представитель инициативной группы "Кампания за настоящее образование" Крис МакГоверн, "посыл хороший, но к детям, у которых есть проблемы с гендерной идентичностью, нужно относиться с уважением, не меняя английский язык, дабы приспособиться под них".

"Правда.Ру" ранее писала о том, что на Западе постепенно начинают воспитывать маленьких детей так, чтобы они не могли назвать свой пол. Новое исследование, проведенное в стенах Уппсальского университета, призвано оправдать воспитательные методы, которые начали применяться в гендерно нейтральных дошкольных учреждениях Швеции.

Термин "гендерно нейтральный" (gender-neutral) используют по отношению к тем людям, которые никак не определяют свою гендерную идентичность: ни мужчина, ни женщина, даже не оно.

Английское слово gender, первоначально означавшее лишь грамматическую категорию рода, было перенесено в другие науки: социологию, историю, социальную философию, а также в политические доктрины и проекты. Оно заменило понятие "пол" (sex), чтобы отделить социокультурные причины и следствия межполовых различий от различий биологических.