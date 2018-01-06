Советские мемориалы не дают покоя властям Эстонии. Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу не исключает, что советский мемориал на холме Маарьямяэ в Таллине частично демонтируют, чтобы избежать его обрушения.
"Если придут к мнению, что можно правомочно убрать элементы советского времени, то надо это обдумать. Вопрос в том, чтобы мемориал не был опасным, и если необходимо, то придется что-то забетонировать или снести", — цитирует его РИА "Новости".
По словам министра, для него в мемориале "нет святыни", поскольку он не занесен в регистр памятников. Ну и еще одна причина (главная, судя по всему) — на реставрацию мемориала требуется почти миллион евро.
Мемориал на холме Маарьямяэ представляет собой комплекс из нескольких памятников. Центральным объектом является обелиск высотой 35 метров, установленный в 1960 году в честь Ледового похода, когда в 1918 году морякам Балтийского флота удалось переправить суда с ценным грузом через Финляндию в российский Кронштадт из оккупированной кайзеровской Германией Эстонии.
Кроме того, в комплекс входит братская могила моряков с эсминцев "Автроил" и "Спартак", захваченных в Таллинской бухте английскими интервентами в 1918 году. Около двухсот моряков были отправлены в лагерь, располагавшийся на острове Найссаар, а 36 матросов, как русских, так и эстонцев по национальности, расстреляли контрреволюционеры. На Маарьямяэ их похоронили в 1940 году, после установления в республике советской власти.
На церемониальной площади, которую построили в 1975 году, воздвигнута скульптурная композиция "Негаснущее пламя". Она представляет собой две высеченные в доломитовой стене ладони, которые согревались о пламя горевшего здесь в советские годы Вечного огня.
В апреле 2007 года по распоряжению властей Эстонии был демонтирован памятник Воину-освободителю, который известен также как "Бронзовый солдат". Вместе с останками советских воинов памятник был перенесен из центра Таллина на Военное кладбище.
Перенос памятника сопровождался протестами представителей русскоязычной общины Эстонии, которые были жестоко подавлены местной полицией.
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