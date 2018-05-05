Литовского президента Грибаускайте не позвали на инаугурацию Путина

Президенту Литвы Дале Грибаускайте не послали приглашения на инаугурацию российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщает портал lžinios со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Не получил приглашения на мероприятие и посол Литвы Ремигиюс Мотузас. "МИД Литвы уточнил, что до конца рабочего дня пятницы приглашения не получил и посол Литвы в Москве", - пишет портал.

Как пишет РИА Новости, в дипломатическом ведомстве добавили, что примут решение об участии в инаугурации после получения приглашений.

Позже стало известно, что МИД России передал приглашение для президента Дали Грибайскайте литовской стороне.

Недавний эмоциональный взрыв антироссийской риторики со стороны президента Литвы Дали Грибаускайте кажется очень странным с учетом ее биографии. Даля Грибаускайте - весьма образованная женщина, поэтому историю должна хорошо знать.

Например, тот факт, что "ненавистный" Иосиф Виссарионович Сталин сыграл огромную положительную роль в судьбе Литвы, пишет английская версия Pravda.Ru.

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