КНДР пойдет на денуклеаризацию, если США ее накормят

Министр иностранных дел Корейской Народной Демократической Республики Ли Ен Хо обратился к международному сообществу за помощью. Так, по словам представителя корейского МИД, его страна нуждается в экономической помощи. В ответ на помощь Северная Корея согласится на денуклеаризацию, заявил Ли Ен Хо.

Напомним, что процесс денуклеаризации представляет собой сокращение ядерного оружия в стране. Именно это правительство Соединенных Штатов Америки и лично президент Дональд Трамп пытаются добиться от КНДР.

Министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо заявил, что экономическая помощь его стране необходима для восстановления экономики страны. Северокорейский политик обещает, что это повлечет за собой не только рост уровня жизни в стране, но и обеспечит безопасность в регионе в целом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Северной Кореи обратились к своему народу с объявлением об угрозе голода. В КНДР и так много людей, которым не хватает самого необходимого — еды. Правительство же страны заявило, что населению стоит "затянуть пояса" и приготовиться к самому худшему. Северокорейские власти в своем обращении напомнили гражданам о 90-ых годах — тогда массовый голод в стране унес жизни нескольких миллионов северокорейцев.

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