"Северный поток - 2" обойдется без разрешения Дании

Строители "Северного потока — 2" заявили, что разработали новый маршрут газопровода. Так, они нашли способ проложить его в обход Дании. При это отмечается, что сумма строительства не изменится. Напомним, что новый газопровод обойдется в 10 млрд евро.

Фото: nord-stream2.com

Ранее уже поднимался вопрос о том, что, возможно, "Северный поток — 2" придется прокладывать вне Дании, если скандинавское государство не даст своего разрешения. Предполагалось, что строительство пройдет следующим образом. Данию строители трогать пока не собирались, а планировали закончить данный сегмент газопровода в последнюю очередь, когда страна даст свой окончательный ответ. Но, по-видимому, планы поменялись.

Отметим, что "Северный поток — 2", призванный соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря, пройдет через экономические зоны Финляндия, Швеции и Дании. Две из стран Скандинавии уже дали свое разрешение, но по причине того, что Дания не торопится с ответом, строители и приняли решение несколько изменить маршрут газопровода. Также пока еще не дали своего решения по вопросу строительства "Северного потока — 2" прибалтийские страны и Польша. Дело в том, что прокладка нового газопровода пройдет неподалеку от этих государств, и поэтому мировая общественность должна учитывать мнения Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.

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