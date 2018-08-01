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В Таджикистане сорвали атаку на российскую военную базу

Мир

На территории Таджикистана сотрудники правоохранительных органов обнаружили и нейтрализовали террористскую ячейку запрещенной в стране "Партии исламского возрождения". Об этом сообщили в центре общественных связей Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

В Таджикистане сорвали атаку на российскую военную базу. 390321.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Задержание террористов произошло в начале года. Всего стражи правопорядка задержали 14 человек. Планы у злоумышленников были воистину наполеоновские. В канун празднования Навруза, праздника нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов, террористы собирались атаковать российскую военную базу в Душанбе, столице Таджикистана.

Арестованных признали виновными в наемничестве, организации деятельности экстремистской организации, незаконном пересечении государственной границы. Также им было выдвинуто обвинение в терроризме.

Суд приговорил двух основателей и лидеров террористической ячейки к 26 годам лишения свободы. Все остальные члены банды получили менее серьезные строки — по семь лет каждый.

В ходе следствия было установлено, что террористы проходили подготовку на базе под Джелалабадом, в Афганистане. Участвовали также в боевых действиях в составе "Исламского государства"*. Финансирование бандформирования взяла на себя "Партия исламского возрождения".

"Исламское государство" (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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