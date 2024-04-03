Научные данные подтверждают: собаки понимают хозяев лучше, чем считалось ранее

Ученые: собаки понимают хозяев лучше, чем считалось ранее. В чем суть метода неинвазивной электроэнцефалографии с помощью которого изучали активность мозга собак в процессе взаимодействия с хозяевами, и какой "словарный запас" может быть у собак?

Новое открытие ученых: собаки обнаруживают удивительную способность понимать своих хозяев на более глубоком уровне. Их эмпатия и понимание значительно превосходят прежние представления ученых.

Об этом подробно рассказала Анна Фомина, кандидат биологических наук, доцент ДГТУ, в эфире Pravda.Ru. Ведущий — Антон Бекетов.