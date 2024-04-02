Крымская весна: секретная операция казаков, о которой никто не знал

История Крымской весны из первых уст: участник событий рассказывает про секретную операцию, о которой мало кто знал. Открытый разговор о способах, которыми казаки проникали в Крым под видом паломников, о реакции украинских пограничников и о том, какие эмоции вызывали у крымчан встречи с казаками.
Все это рассказал в эфире Pravda.Ru Николай Долуда - заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей, председатель экспертной комиссии Совета при Президенте РФ по делам казачества.
Ведущая - главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова.
Анастасия Волочкова, которая в последнее время сильно похудела, рассказала о своём скудном рационе питания.