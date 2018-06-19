ЧМ-2018. Фан-зона у Кремля: футбольный карнавал в центре Москвы

Уже несколько дней Никольская улица Москвы больше похожа на большой футбольный карнавал, чем на место для спокойной пешей туристической прогулки.



ЧМ-2018. Фан-зона у Кремля: футбольный карнавал в центре Москвы

Кого здесь только не встретишь: танцующий, поющий и самый яркий позитив идет от наших гостей - фанатов сборных Перу, Колумбии, Мексики, Бразилии, Аргентины.

Ощущение, что вторая фан-зона собрала весь футбольный мир и мы разделяем всеобщую радость.