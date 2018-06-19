Уже несколько дней Никольская улица Москвы больше похожа на большой футбольный карнавал, чем на место для спокойной пешей туристической прогулки.
Кого здесь только не встретишь: танцующий, поющий и самый яркий позитив идет от наших гостей - фанатов сборных Перу, Колумбии, Мексики, Бразилии, Аргентины.
Ощущение, что вторая фан-зона собрала весь футбольный мир и мы разделяем всеобщую радость.
План не удался. Жители Великобритании приехали в "пугающую" страну и увидели все сами.
Спор о справедливости пенсионной реформы смешон. Речь ведь не о пенсионерах, а об эксплуатации граждан страны государством до самой смерти.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
Гости из США сейчас находятся в России и могут самостоятельно составить впечатление о стране, но американские дипломаты продолжают их пугать ужасными русскими.