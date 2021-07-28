Рак - не приговор, как это было 40 лет назад

Заслуженный врач России, детский онколог Владимир Круглый, как специалист с более чем 40-летним стажем, утверждает: большинство разновидностей рака поддаются лечению в 95-97% случаев.

Рак - это не всегда приговор

Если ещё недавно онкологические заболевания означали едва ли не смертный приговор, то сейчас важно вовремя обнаружить это заболевание.

Канадские учёные поделили все типы рака на две категории, благодаря чему прогнозировать течение болезни и подбирать подходящие методы лечения будет проще.

По мнению собеседника Pravda.Ru, любые открытия в изучении этого заболевания лишь повышают шансы на полное излечение.

Врач перечислил ряд факторов, на которые имеет смысл обратить внимание, чтобы вовремя выявить отклонения от здоровья. Перечислил онкологические заболевания, редко встречающиеся у детей.

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