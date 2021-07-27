Александр Базилевский: "Возможно, нашим предком была Аэлита"

"Возможно, нашим предком была Аэлита", — с улыбкой говорит главный научный сотрудник лаборатории сравнительной планетологии Института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН), специалист в области геологии планетных и малых тел Солнечной системы, лауреат Государственной премии СССР и премии Фонда Александра фон Гумбольдта (Германия), доктор геолого-минералогических наук, профессор Александр Базилевский.

Планетный геолог о зарождении жизни на Марсе

В книге планетолога Эрика Асфога "Когда у Земли было две Луны: планеты-каннибалы, ледяные гиганты, грязевые кометы и другие светила ночного неба" изложена гипотеза, согласно которой на заре образования Солнечной системы между планетами в обломках породы после столкновений с астероидами могли путешествовать вирусы и какие-то примитивные организмы.

Собеседник Pravda.Ru подтвердил: с научной точки зрения ничего невозможного в такой версии нет.

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