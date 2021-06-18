Советы врача: как защитить себя от "ковида" в знойные дни

Как подготовить себя и своих близких к предстоящей аномальной жаре в столице и в Московской области, которая ожидается в наступающие выходные, Pravda.Ru рассказал врач-невролог клиники лечения боли ГКб им. Виноградова Пётр Соков.
В этом году на ухудшение экологической и пожароопасной ситуаций накладывается увеличение числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Советы даны с поправкой на COVID-19.
Собеседник Pravda.Ru рекомендовал
Тепловой удар может настичь любого в общественном транспорте, поэтому врач посоветовал: лучше продлить свою поездку (например, выйти и постоять на платформе), чем набиваться в плотно набитый вагон общественного транспорта.
В связи с тем, что синоптики обещают безветренную погоду, то, как утверждает Пётр Соков, увеличивается шанс обострения аллергии.
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