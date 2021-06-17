Сергей Соколкин: "У олигархов нет Родины"

В "Творческой гостиной Pravda. Ru" — поэт, прозаик, автор многих известных песен, Заслуженный работник культуры России, секретарь Союза писателей России Сергей Соколкин.
Песни на его стихи в репертуаре Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой, Филиппа Киркорова, Александра Буйнова, Льва Лещенко и многих др.
Он автор более десятка книг стихов и прозы, лауреат престижных литературных и музыкальных премий.
Родился в Хабаровске, закончил Уральский Политехнический институт. Проработал два года инженером, а потом собрал все свои стихи и поехал в Москву — показать их поэту Юрию Кузнецову.
Публиковался, закончил Литературный институт, работал в газете "День" ("Завтра"). Проводя журналистское расследование о поступлении в Москву оружия, был арестован и месяц провёл в Бутырской тюрьме. Участвовал в событиях 21 сентября — 4 октября 1993 года в Москве, был у Останкино и Белого дома (Верховного Совета РСФСР). Написал об этих событиях роман "Rusкая чурка".
Об этом и многом другом в эфире программы. Ведущий — журналист Сергей Каргашин.
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