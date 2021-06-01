Всемирный банк победит бедность в России нашими руками

Рекомендации Всемирного банка по спасению России от бедности прокомментировал ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.
Наши экономисты тоже не лыком шиты: думают и предлагают меры в соответствии с мировым трендом. Проблемы, безусловно, есть, но есть также и основания для оптимизма.
Основной посыл рекомендации в адресной помощи нуждающимся, но ведь на сайте Госуслуг можно ознакомиться с перечнем адресной социальной поддержки и критерии её получателей. По этой причине никакой сенсации меры Всемирного банка собой не представляют.
Одна из основных мер — чтобы в полную силу заработал институт так называемого "социального казначейства". Там имеются свои собственные шероховатости, которые необходимо устранить, как минимум, к 2030 году.
Напомним, Всемирный банк предложил внедрить программу адресного минимального гарантированного дохода, который государственному бюджету выйдет дешевле, чем существующие меры социальной поддержки — в 0,33% от ВВП.
РФ ежегодно расходует на социальную поддержку примерно 30 млрд долларов, что составляет 3% от ВВП, однако эффективность освоения средств является низкой.
Как заметил наш собеседник, уровень бедности в России снизился с 12,3% до 12,1% — за чертой бедности остаются 17,8 млн человек.
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