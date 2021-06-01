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Всемирный банк победит бедность в России нашими руками

Правда ТВ » Точка зрения

Рекомендации Всемирного банка по спасению России от бедности прокомментировал ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.

Рекомендации Всемирного банка по спасению России от бедности

Наши экономисты тоже не лыком шиты: думают и предлагают меры в соответствии с мировым трендом. Проблемы, безусловно, есть, но есть также и основания для оптимизма.

Основной посыл рекомендации в адресной помощи нуждающимся, но ведь на сайте Госуслуг можно ознакомиться с перечнем адресной социальной поддержки и критерии её получателей. По этой причине никакой сенсации меры Всемирного банка собой не представляют.

Одна из основных мер — чтобы в полную силу заработал институт так называемого "социального казначейства". Там имеются свои собственные шероховатости, которые необходимо устранить, как минимум, к 2030 году.

Напомним, Всемирный банк предложил внедрить программу адресного минимального гарантированного дохода, который государственному бюджету выйдет дешевле, чем существующие меры социальной поддержки — в 0,33% от ВВП.

РФ ежегодно расходует на социальную поддержку примерно 30 млрд долларов, что составляет 3% от ВВП, однако эффективность освоения средств является низкой.

Как заметил наш собеседник, уровень бедности в России снизился с 12,3% до 12,1% — за чертой бедности остаются 17,8 млн человек.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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